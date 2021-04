Bayern-Boss Rummenigge zweifelt an Konzept: Super League wird finanzielle Probleme nicht lösen

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge glaubt nicht an einen wirtschaftlichen Erfolg der von zwölf europäischen Topvereinen forcierten Super League. "Ich glaube nicht, dass die Super League die finanziellen Probleme der europäischen Klubs lösen wird, die durch Corona entstanden sind", sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters am Montag in einer Mitteilung. Zuvor hatten Klubs aus England, Italien und Spanien verkündet, künftig eine eigene Eliteliga anstelle der UEFA-Wettbewerbe organisieren zu wollen.

Anzeige