Nach zweijährigen Ermittlungen: Geldwäsche-Verdacht gegen Messi zu den Akten gelegt

Nach zweijährigen Ermittlungen ist der Fall des in Spanien des Finanzbetrugs bei Benefizspielen verdächtigten Superstars Lionel Messi eingestellt worden. Die zuständige Richterin am Nationalen Staatsgerichtshof in Madrid habe dies verfügt und den Fall zu den Akten gelegt, berichteten die Nachrichtenagentur Europa Press und andere Medien am Freitag unter Berufung auf die Justiz. Ein Gerichtssprecher bestätigte auf Anfrage diese Information. Man habe keine Indizien für kriminelle oder illegale Handlungen entdeckt, hieß es.

