Zweikampf der Woche: Ist Lionel Messi der beste Spieler aller Zeiten?

PRO: Ja, so einen wird es nie wieder geben!

von SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp

CONTRA: Nein, mindestens zwei Spieler liegen vor ihm!

von Florian Wichert, stellvertretender Chefredakteur bei t-online.de

Fünf Champions-League-Titel, 126 Tore in der Königsklasse, 17 in einer Saison (2013/2014) – der aktuell beste Spieler der Welt hält viele Rekorde. Die Rede ist jedoch nicht von Lionel Messi, sondern von Cristiano Ronaldo. Gerade in entscheidenden Spielen ist der immer da. Ronaldo erzielte ab dem Champions-League-Viertelfinale in all den Jahren 42 Tore, also mehr als doppelt so viele wie Messi, der gern mal abtaucht.

Was bedeutet das historisch? Pelé sagte mal: „Jeder Spieler hat seine Ära, momentan sind Messi und Ronaldo die Besten.“ Er sagte auch: „Bitte entschuldigen Sie meinen Mangel an Bescheidenheit, aber ich habe nie einen Spieler gesehen, der so gut war wie Pelé in den Siebzigern.“ Und tatsächlich: In 1363 Spielen in seiner Karriere erzielte Pelé 1281 Tore, also 0,94 pro Partie. Messi liegt bei 811 Spielen und 665 Toren, also 0,82 pro Partie. Pelé hat drei Weltmeistertitel mit Brasilien geholt – Messi mit Argentinien keinen.