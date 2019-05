Zweikampf der Woche: Kann der BVB jetzt noch Meister werden?

PRO: Ja, der BVB hat zwei Trümpfe!

von Florian Wichert, stellvertretender Chefredakteur bei t-online.de

Was haben die Dortmunder zuletzt alles vorgehalten bekommen. Sie seien unreif, hätten zu früh aufgegeben, würden die Nerven verlieren. Alles Quatsch! Jetzt können und werden sie mit einem letzten Saisonspiel gegen alle Kritiker zurückschlagen, wieder an den Bayern vorbeiziehen und deren Meisterserie nach sechs Titeln in Folge beenden. Ganz Deutschland wird Dortmund am Samstag die Daumen drücken. Zumindest alle, die keine Bayern-Fans sind.

Der BVB muss nach Gladbach, Bayern spielt zu Hause gegen Frankfurt. Ein Vorteil für den BVB. Frankfurt hat Bayern schon letzte Saison mit dem Pokal einen sicher geglaubten Titel geklaut. Dortmund kann nach Ablauf der Sperre wieder auf Kapitän Marco Reus zählen. Dazu ist Mario Götze in Topform und hat noch eine Rechnung mit seinem Ex-Klub Bayern offen. Das sind zwei Trümpfe. Die Bayern haben vielleicht mehr Erfahrung mit Last-minute-Meisterentscheidungen, doch genau deshalb fühlen sie sich zu sicher. Mit dem BVB-Comeback im Titelkampf hatten sie nicht gerechnet.

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

Anzeige

CONTRA: Nein, die Bayern ziehen es durch!

von SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp

Endlich hat die Bundesliga wieder ein echtes Meisterfinale am letzten Spieltag, darüber freuen sich (bis auf die Bayern-Anhänger) alle Fußballfans. Danke dafür an den BVB, auch wenn dieser am Ende ohne Titel in die Sommerpause gehen wird.

Das 0:0 in Leipzig war die Vorentscheidung für den FC Bayern, der sich im eigenen Stadion die siebte Schale in Folge nicht mehr nehmen lassen wird. Mit Frankfurt kommt ein unangenehmer Gegner, der in die Champions League will. Allerdings spielt das in Anbetracht der Tatsache, dass die Münchner solche Momente zigmal gemeistert haben, kaum eine Rolle. Eintracht geht nach der langen Megasaison zudem auf dem Zahnfleisch.

Unabhängig vom Ausgang in der Allianz-Arena muss Dortmund erst mal die Hürde in Gladbach nehmen. Auch diese Borussia kämpft noch um die Königsklasse, hat nach dem 4:0 in Nürnberg alle Trümpfe in der Hand und will dem scheidenden Trainer Dieter Hecking einen schönen Abschied bereiten. Mein Tipp: Zwei Heimsiege machen Bayern zum Meister und reichen Gladbach für Platz vier.

Mehr anzeigen

ANZEIGE: 50% auf Fußballtasche mit Bodenfach! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.