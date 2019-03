Zweikampf der Woche: Ist die Super League ein sinnvoller Wettbewerb für die Top-Klubs?

Ja, eine Super League ist spannender

Die Pläne sind offenbar nicht vom Tisch: Topklubs könnten irgendwann doch in einer europäischen Super League und nicht mehr in den nationalen Spielklassen antreten – mit Spieltagen am Wochenende. Die Motivation dahinter? Geld – vor allem in Form von TV-Einnahmen. Wäre eine Super League deshalb gleich schlecht? Ganz sicher nicht.

Die Kluft zwischen großen und kleinen Klubs in den nationalen Ligen wird immer größer. Die Folge: fehlende Spannung, wie wir sie in der Bundesliga erleben. Allein in dieser Saison hat der eigentlich schwächelnde FC Bayern zuletzt je 6:0 gegen Wolfsburg und Mainz gewonnen. Wer braucht diese Spiele?

Alternative: die Super League, in der Topklubs nur noch gegen Topklubs spielen. Jede Woche ein Hammerspiel wie Bayern gegen Paris, Liverpool, Barcelona oder Real. Das wäre auch fairer als die Champions League, in der man durch nur ein verkorkstes Spiel in der K.-o.-Phase raus ist – und auf die nächste Chance warten muss.