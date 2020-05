Zweikämpfe strikt verboten: Wie sich Leipzigs Judoka, Ringer, Fechter und Boxer durchbeißen

Leipzig. Kämpfen können sie, das haben Leipzigs Ringer, Judoka, Boxer und Fechter längst unter Beweis gestellt. Doch dieses Naturell ist momentan ihr einziger „Berührungspunkt“. Nähe auf Matte, Seilquadrat oder Planche – verboten. Die Trainingsstätten waren zwei Monate lang dicht. Als „Zufluchtsort“ für Kadersportler diente die Judo-Halle sowie der Kraftraum auf der Nordanlage im Sportforum. Dort waren die rund zehn besten Athleten des Bundesstützpunktes Ringen zu Gast – ihr Hauptquartier Leplaystraße öffnet (hoffentlich) am Montag.

Selbst die eigentlichen „Hausherren“ mit ihren weißen Kitteln durften die Halle in der Hoch-Zeit des Shutdowns nicht betreten. Seit einigen Wochen trainieren die sieben besten Judoka der Stadt wieder in der Halle – ohne jegliche Zweikämpfe. „Wir haben versucht, das Beste aus der Situation zu machen“, so Stützpunkttrainer Mike Göpfert, der selten so viele strahlende Gesichter beim Betreten der Halle gesehen hat wie nach der Zwangspause. Technikabläufe ohne Gegner – auch Schattentraining genannt – habe schon lange nicht mehr so intensiv auf dem Plan gestanden wie zuletzt. Ansonsten werden Würfe mit Puppen oder das Eindrehen zu einer Technik mit Gummiseilen simuliert.

DURCHKLICKEN: Bilder zum Trainingsauftakt beim Boxring Delitzsch Junge Athleten des Boxring Delitzsch trainieren erstmalig nach der Coronakrise. ©

Neben den Kaderathleten hoffen nun auch die Vereins-Gruppen des JCL, in der Nordanlage wieder loslegen zu dürfen. Zuletzt hatten die Judoka das Freilufttraining wieder für sich entdeckt, trafen sich regelmäßig zu Treppenläufen am Völkerschlachtdenkmal.

Bußgeldbescheid für Ringer

Hinter den Kulissen arbeitet der Kampfsport- und Fitnessclub (KFC) seit Wochen vorausschauend. Eine Vierer-Gruppe traf sich in der Kanzlei von Präsident Mirko Zebisch. Herzlich gedacht wurde dem kürzlich verstorbenen Ringer-Urgestein Peter „Billy“ Gotter.

„Es ging um die Vorbereitung der Regionalliga-Saison, Sponsorenpflege sowie Wettkämpfe, die abgesagt wurden“, berichtet Uwe Hemmann, Chef des KFC-Fördervereins. Mit dem harten Kern der Altmeister wollte der 57-Jährige über Himmelfahrt in Freiburg bei den German Masters ringen. Gestrichen. Besonders schmerzt den mehrfachen WM-Medaillengewinner, dass er weiter auf die Goldplakette warten muss. „Bis 60 habe ich noch Zeit. Ich will den Titel unbedingt“, so Hemmann, der dafür sein Trainingspensum weiter pflegt, drinnen („Meine Hantel habe ich zuhause“) sowie draußen (Laufen und Radfahren).

Die Freiluftvariante hatten in den vergangenen Wochen weitere Ringerfreunde gewählt – nicht genau nach Vorschrift, wie Ordnungshüter feststellten. Wie vom Verein zu hören war, gab es verschiedene Feststellungen der Personalien im Park beim Training und die Sportler/Trainer haben Bußgeldbescheide erhalten. Diese müssen sie bezahlen – oder halt Einspruch einlegen.

Trotz Maske wird nicht gefochten

Dass die Ringer-Gilde zusammenhält, zeigte sie mit einer Spendenaktion für eine an Krebs erkrankte Übungsleiterin. 43 Leute vom SAV, Großlehna, Taucha und KFC sammelten 3480 Euro – die Kämpferin war überwältigt.

Wenn sich jemand mit Masken auskennt, dann die Fechter. Doch ihren Kopfschutz mussten sie mit den derzeit gängigen Modellen tauschen. Da das Bundesstützpunkttraining in der Arena bislang nicht stattfinden kann, lenkt FCL-Chefcoach Jörg Fiedler (43) die Geschicke für fünf Junioren-Kader auf der Nordanlage im Freien. Alles mit Abstand.

Lücke in Corona-Verordnung

„Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Wir müssen vorsichtig sein“, erklärt der ehemalige Weltklasse-Mann. Wann es wieder in d’Artagnan-Art losgeht, „ist noch nicht absehbar“. Dennoch hat sich in Sachsen eine unvergleichliche Kooperation entwickelt, so Landestrainer Christian Büttner. Getreu dem Motto: „Einer für alle, alle für einen.“

In der Region wird die Initiative von Anja Schache (TV Markkleeberg 1871) angeführt, Hindernisse inklusive. „Zumindest die wichtigen Einzel-Lektionen könnte man problemlos durchführen. Das geht auch im Park“, sagt die Trainerin. Doch erlaubt ist das nicht. Denn in der Corona-Verordnung gibt es eine Lücke. Für Vereine ist das Training nur auf öffentlichen Sportanlagen erlaubt. Dieser Platz ist eng und begehrt. Von Park, See oder Wald steht nichts in der Verordnung. Und wenn es nicht ausdrücklich erlaubt ist, drohen Bußgelder.

Eine Lücke in den Bestimmungen, die hoffentlich bald behoben wird, hofft die WM-Zweite im Florett von 2005. Sie hat ebenso wie die Trainer der anderen Sportarten alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihre Schützlinge fitzuhalten. Zahlreiche Trainingspläne gingen per Mail und WhatsApp raus. In Kooperation mit den Clubs in Leipzig und Schkeuditz stellte die mehrfache Deutsche Meisterin ein tägliches Video-Training auf die Beine. „So ein Kraftakt ist nur gemeinsam zu meistern. Jeden Tag übernimmt ein anderer Trainer, so ist auch für Abwechslung gesorgt. Das funktioniert fabelhaft, sofern die Technik mitmacht“, freut sich die dreifache Mutter.

Im Boxen geht gar nichts

Um die 30 Athleten zwischen 8 und 20 Jahren sind online dabei, trainieren Kraft, Koordination, Beinarbeit und kleinere Stoßübungen. „So manches Kinderzimmer hat jetzt Löcher in der Wand, weil der Nachwuchs zu ambitioniert trainiert hat oder das Auge für das Ziel verloren hat“, nimmt es die 43-Jährige mit Galgenhumor. Die Eltern seien dankbar, dass die Kinder abends halbwegs ausgelastet ins Bett fallen. Wenn sich nun für viele Sportarten die Türen öffnen, wollen auch die Fechter eine Perspektive. Maske, Handschuh und Sicherheitsabstand haben sie so oder so immer dabei.