Zweimal Gold für den BC Gifhorn und AKBC Wolfsburg

Zweimal Silber für den VfL

In der Vorwoche in Gifhorn war der VfLer Gian Luca Miceli (Superschwergewicht) Meister in der C-Klasse geworden, jetzt durfte er in der B-Klasse ran – und verlor. „Ich habe gut geboxt, aber mein Gegner hat besser getroffen“, gab Miceli zu. Sein Vereinskollege Leon Hermann (Weltergewicht) musste ebenfalls mit Silber Vorlieb nehmen. Miceli: „Leon hat gegen einen sehr starken Konkurrenten aber eine gute Leistung gezeigt.“

Spatola verärgert und begeistert

Die bot auch David Biedermann (Kadetten, bis 42 Kilogramm) vom AKBC. „Trotzdem haben die Punktrichter ihn hinten gesehen. Für mich unverständlich“, ärgerte sich Trainer Antonino Spatola. Während auch Nasdirin Hassouni (Jugend, bis 54 kg) den Kürzeren zog, holte sich sein jüngerer Bruder Kaled (Junioren, bis 64 kg) den Titel. Zudem triumphierte Issa Majid (Kadetten, bis 60 kg). Spatola begeistert: „Sein Gegner war zwar einen Kopf größer, trotzdem hat Issa ihn auseinandergenommen.“