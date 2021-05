Zweimal Vollalarm: RB Leipzig gegen den BVB beflügelt Fantasien

Leipzig. BVB gegen RB. Man liebt einander nicht. Zweimal Vollalarm. Sonnabend, 15.30 Uhr, in der Bundesliga im Signal-Iduna-Park. Am 13. Mai im DFB-Pokal-Endspiel in Berlin. Es geht um mindestens alles, auch um die Vormachtstellung im deutschen Fußball (hinter den Bayern ...). An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. Die gibt es nicht. Es gibt auch keine Sachlichkeit. Anzeige

Kein gemeinsames Essen

Hier der börsennotierte Volkssportverein mit dem großen Herzen und dem fettesten aller Fanartikel-Kataloge. Da die Red-Bulldozer mit der großen Schippe, Klappe - und Dosenpfand. Hier Echte Liebe, da käufliche. Hier 154.000 Mitglieder, da 21. Hier Kartoffelsuppe mit Würstchen bei der Mitgliederversammlung. Da Sashimi auf Seegras. Hier der 1909 unter liebevollen Wehen geschlüpfte Champions-League- und Weltpokalsieger. Da der 2009 über Markranstädt abgeworfene Sachsenpokal-Gewinner.

DURCHKLICKEN: Bilder vom Duell im Januar 2021 Das war viel zu wenig: RB Leipzig unterlag im Spitzenspiel des 15. Spieltages nach einer über weite Strecken enttäuschenden Offensivleistung Borussia Dortmund mit 1:3. ©

Hemd näher als Dose: In Dortmund ist man um Trennschärfe vom ungeliebten Emporkömmling aus dem Red-Bull-Konzern bemüht. Das mündet unter anderem darin, dass das obligatorische Essen-Fassen der Chefetagen vor den bisherigen neun Duellen flachgefallen ist. Die Berührungsängste der Aki Watzke und Co. sind aber nicht unendlich, enden, wo Vorteilhaftigkeit um die Ecke biegt. Der kommende BVB-Trainer heißt Marco Rose. Der ist als Leipziger mit Red-Bull-Salzburg-Vita in doppelter Hinsicht verdächtig. Letzteres gilt auch für Erling Haaland. Und falls sich Keeper Peter Gulacsi mit RB nicht über eine Ausweitung des Vertrages einig wird, ist auch hier Hemd näher als Dose und Dortmund im Rennen.

Bilanz spricht für den BVB

■ Königsklasse & Cup: Es gibt Vereine, die sich näher stehen. Ausgerechnet diese beiden Clubs kreuzen bei zwei brutal wichtigen Fußballspielen die Klingen. Wenn Leipzig in Dortmund punktet, kann/muss der BVB die Champions League wahrscheinlich abhaken. Wenn Dortmund den Pokal holt, geht Julian Nagelsmann ohne RB-Wimpel, Liebkosungen der Bosse und guten Wünschen der Fans von dannen. Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport bei RB: „Wir haben alles in der eigenen Hand. Auch wenn das bedeutet, dass die Zielsetzung anderer nicht aufgehen kann.“ So kann man es auch ausdrücken.

■ Augenhöhe: Seit RB erstklassig ist (2016), haben die Roten Bullen 316 Punkte geholt. Nur drei weniger als Dortmund im selben Zeitraum.

■ Konsultationen: In neun Spielen zwischen Dortmund und Leipzig gab es fünf Siege für den BVB, zwei für RB sowie zwei Unentschieden bei 17:10-Toren für Dortmund. RB wartet gegen Dortmund seit sechs Spielen auf einen Sieg.

■ Sixpack: Am 17. Dezember 2019 holte RB in Dortmund ein 3:3. Timo Werner traf doppelt, Patrik Schick machte das 3:3.