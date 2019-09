Zweistelliger Triumph in Essen: Icefighters Leipzig stürmen an die Tabellenspitze

Essen. „Sechs Punkte“ waren das Ziel von Cheftrainer Sven Gerike vor dem Auftakt-Wochenende der Eishockey-Oberliga. Nach dem siegreichen und spannenden 2:1-Auftakt vom Freitag gegen die Hannover Indians setzte seine Mannschaft am Sonntag in Essen diese Worte in Taten um. Und wie! Beim 10:3 (2:2, 6:0, 2:1)- Auswärtserfolg am Essener Westbahnhof zerlegten die Exa Icefighters ihren Gegner in alle Einzelteile.