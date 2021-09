DFB-Aufstellung zum Heim-Debüt von Hansi Flick fix: Sechs Änderungen im Vergleich zum Liechtenstein-Sieg

Hansi Flick umgarnt vor seinem Heimdebüt als Bundestrainer das Stuttgarter Publikum. 18.000 Zuschauer dürfen nach vielen Geisterpartien der Nationalmannschaft am Sonntagabend (20.45 Uhr/RTL) im Stadion dabei sein. Und die Fans sollen nach dem zähen 2:0-Start in Liechtenstein die DFB-Auswahl beim Kampf um die Tabellenführung gegen Armenien unterstützen und nicht gleich murren, wenn das Toreschießen dem in Stuttgart geborenen Timo Werner und dessen Offensivkollegen erneut schwerfallen sollte. Bei der DFB-Aufstellung tut sich einiges: Im Vergleich zum Spiel gegen Liechtenstein wechselt Flick ordentlich durch. Anzeige

Gegen den Spitzenreiter von Gruppe J soll die DFB-Elf besser auftreten. Der neue Bundestrainer wechselt dafür in der Startaufstellung auf sechs Positionen. Manuel Neuer ist nach seiner Pause gegen Liechtenstein zurück im Tor und wird die Mannschaft als Kapitän anführen. Robin Gosens fällt mit einer Blessur dagegen am Fuß aus. In Abwesenheit des Linksverteidigers rückt Innenverteidiger Thilo Kehrer auf die linke Abwehrseite. Auf der Innenverteidiger-Position rückt Antonio Rüdiger neben Niklas Süle in die erste Elf. Auf der rechten Seite erhält der Gladbacher Jonas Hofmann den Vorzug vor Ridle Baku. Auch im Mittelfeld gibt es einige Änderungen: Ilkay Gündogan, Jamal Musiala und der zuletzt mit einem grippalen Infekt angeschlagene Kai Havertz rücken aus der Startelf und werden durch Leon Goretzka, Serge Gnabry und Marco Reus ersetzt.

Aufstellung fix: So spielt die DFB-Auswahl gegen Armenien Manuel Neuer (FC Bayern) ©