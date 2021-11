2. Liga kompakt: Schalke verliert nach Führung gegen Darmstadt - Aue gelingt Befreiungsschlag

Schalke 04 - SV Darmstadt 98 2:4 (1:2)

Nächster Rückschlag für Schalke 04. Der Bundesliga-Absteiger verliert sein zweites Liga-Spiel in Folge und damit auch die Spitzenplätze der 2. Liga als Tabellenfünfter ein wenig aus den Augen. Der SV Darmstadt zieht durch den 2:4-Auswärtssieg derweil am heutigen Gegner in der Tabelle vorbei und ist jetzt Vierter.

Dabei sah es früh nach einem erfolgreichen Nachmittag in der Schalker Arena aus. Darmstadts Luca Pfeiffer, der sonst vorne für die Treffer zuständig ist, lenkte einen Eckball ins eigene Tor und brachte die Hausherren so in Führung (8.). Doch diese währte nicht lang. Nur etwa drei Minuten später erzielte Lilien-Torjäger Philipp Tietz den Ausgleich (11.). Nach dem 2:1 von Mathias Honsak war das Spiel in der 22. Minute endgültig gedreht.

In Halbzeit zwei sorgte Tietz mit seinem zweiten Treffer (63.) für die Vorentscheidung und schraubte sein persönliches Tor-Konto auf zehn Saisontreffer. Der 2:3-Anschlusstreffer des eingewechselten Marvin Pieringer (88.) ließ noch einmal kurz Hoffnung aufkeimen, doch Ex-Schalker Benjamin Goller stellte im direkten Gegenzug (89.) den alten Abstand - und 2:4-Endstand - wieder her.