Volle Stadien in Hannover und Hamburg möglich: Die Zuschauer-Pläne der 2. Bundesliga

Dank der 2G- und 3G-Regel sind in der 2. Bundesliga wieder volle Stadien möglich. Während Hannover 96 und der HSV für ein volles Haus auf die 2G-Regelung setzen, wird in den meisten Stadien die 3-G-Regel angewandt. Hannover, Ingolstadt , Hamburg und Rostock dürfen wieder, sofern ausverkauft, volle Tribünen und eine große Kulisse erwarten. Durchschnittlich dürfen wieder circa 24.000 Zuschauer die Zweitliga-Stadien betreten, prozentual ist das etwa 81% Stadionauslastung. Sowohl Hannover 96 als auch der HSV erwarten jeweils wieder über 40.000 Fans auf den Rängen.

Für Hannover 96 ist es das erste Heimspiel in dieser Saison mit voller Tribünen-Auslastung. Bei den vergangenen Heimspielen der Niedersachsen in dieser Saison waren im Durchschnitt nur knapp über 10.000 Fans anwesend. Mit dem Heimspiel gegen Schalke am Freitagabend soll sich diese Zahl nun vervierfachen. Von den erwarteten rund 40.000 Zuschauern werden etwa 10.000 Gäste-Fans aus Gelsenkirchen kommen, die einen möglichen Zweitliga-Torrekord von Simon Terodde miterleben wollen. 96- Cheftrainer Jan Zimmermann bewertete die Zuschauer-Situation positiv: "Erstmal ist es natürlich total cool, am Freitagabend vor 40.000 Zuschauern zu spielen. Das macht natürlich deutlich mehr Spaß, als vor leeren Rängen. Das motiviert die Jungs, klar. Nichtsdestotrotz sind wir hochmotiviert, drei Punkte einzufahren und ein Zweitligaspiel zu gewinnen."