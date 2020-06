Zweite Chance für Nicht-Absteiger: Die "Lucky Loser" atmen nach der NFV-Entscheidung auf

In der Bezirksliga 3 hatte der 1. FC Germania Egestorf/Langreder II in 18 Partien lediglich acht Punkte gesammelt. „Zur Winterpause standen nur zwölf Mann im Kader“, sagt Arndt Westphal, der sich bereit erklärt hatte, die Oberligareserve in der zweiten Saisonhälfte zu trainieren. U19-Akteure und Egestorfer Routiniers, wie auch Westphal selbst, hatten das Aufgebot bis Mitte November Woche für Woche aufgefüllt. „Da freut es uns natürlich riesig, dass wir drin geblieben sind“, sagt der Coach, der die Zweitvertretung der Germania zusammen mit Adrian Alexa weiter betreuen wird. Natürlich sei es mehr als glücklich, dass die Formation auch 2020/2021 weiter in der Bezirksliga am Ball sein wird. „Für alle wäre es gerecht gewesen, das sportlich auszutragen“, sagt Westphal.

Kleine Nicht-Abstiegsfeier beim TSV Kolenfeld

Auch für den TSV Kolenfeld wäre es mit großer Wahrscheinlichkeit von der Bezirksliga 2 in die Kreisliga gegangen. „Uns ist bewusst, dass wir enorm von dieser Entscheidung profitieren. Mit acht Punkten aus 18 Spielen drinzubleiben, ist schon außergewöhnlich“, sagt Trainer Steffen Dreier. „Wir hätten uns nicht beschwert, wenn wir durch eine andere Regelung abgestiegen wären.“

Zum Feiern sei ihm zwar nicht zumute gewesen, eine kleine Nicht-Abstiegsfeier kombiniert mit der Saisoneröffnung werde es aber dennoch geben. „Wir warten aber ab, bis es wieder erlaubt ist, sich mit mehreren Leuten zu treffen“, sagt Dreier, der mit seinem Team zurzeit zwei- bis dreimal in der Woche trainiert, „weil alle Lust haben“. Mit dabei sind auch die drei prominenten Neuzugänge vom 1. FC Wunstorf, Robin Ullmann, Deniz Aycicek und Daniel McGuinness. „Sie bringen viel Erfahrung mit, das hat uns gefehlt. Mit diesen Transfers sollten wir es schaffen, in der nächsten Saison nicht da zu stehen, wo wir in dieser Saison standen“, sagt der Kolenfelder Coach.

Mohs: „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen“

Eine noch schlechtere Punktebilanz als Egestorf/Langreder II und Kolenfeld hatte der Heeßeler SV bis zum Abbruch der Saison vorzuweisen. In 14 Begegnungen gelang dem Landesligisten nur ein Sieg, in 13 Partien verließ der HSV den Platz als Verlierer. Die Mannschaft von Trainer Martin Mohs hat durch den Klassenerhalt nun die große Chance, es in der kommenden Saison besser zu machen. Da kann eine gute Portion Sachlichkeit in vielen Bereichen sicherlich nicht schaden. „Die Entscheidung hat sich ja abgezeichnet und kommt nicht von ungefähr. Außerdem konnte wir das Ganze ja auch nicht beeinflussen“, sagt Mohs, der seine Gefühlslage nach der NFV-Entscheidung als „neutral“ beschreibt.

Für den HSV-Trainer ist viel wichtiger, dass „wir unsere Hausaufgaben machen, die Fehler nicht wiederholen und eine bessere Rolle spielen“, sagt Mohs. Das gilt auch für die Teams der TSV Burgdorf (Platz 13) und des TSV Godshorn (14), die beide Mitte März in großer Abstiegsgefahr steckten, nun aber gerettet sind.