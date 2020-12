Zweite Chance: Hat Rennpferd „Leipzig" eine Zukunft?

Leipzig. Nein, keine Angst, hier geht es nicht um unsere Stadt, sondern um einen Vollbluthengst. Der fünfjährige Sohn des erfolgreichen Vaterpferdes Santiago erhielt einst diesen verpflichtenden Namen. Und trug große Hoffnungen der fast 100 Mitglieder des Rennstalles Scheibenholz. Leider blieben diese unerfüllt. Nach nur vier Starts mit einem zweiten Platz in Hannover musste der Fuchshengst wegen einer Sehnenverletzung seine Laufbahn beenden. Leipzig wurde an den langjährigen Besitzertrainer Martin Mayer verkauft und verließ den Rennstall von Trainer Marco Angermann im Scheibenholz in Richtung Mecklenburg. Sein neuer Wohnort ist das Anwesen der Familie Mayer und ihrer Pferde im kleinen Dorf Möllenhagen (1.550 Einwohner) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte unweit von Waren (Müritz). Martin Mayers Leidenschaft sind die Rennpferde. Für die edlen Vollblüter ist ihm keine Mühe zuviel. Fast jeden Tag sitzt er bei Wind und Wetter im Training auf einem seiner Pferde, in der Regel nicht mehr als vier.

Anzeige