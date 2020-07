Zweite Chance: Schafft der Heeßeler SV den Klassenerhalt auch ohne Corona-Hilfe?

Bevor Mohs das Himmelfahrtskommando übernahm – aus Verbundenheit zu seinem Heimatklub. Unter der Regie des erfahrenen Trainers feierte der HSV prompt seinen ersten Sieg, ausgerechnet im Derby gegen die TSV Burgdorf. Ein klasse Einstand und moralischer Mutmacher, der jedoch an der grundsätzlichen Tabellensituation nichts änderte.

Die abgebrochene Spielzeit war eine Saison zum Vergessen. Thomas Joedecke hatte sich im vergangenen Sommer der schwierigen Aufgabe gestellt, nach dem Weggang von Coach Pascal Preuß und zahlreichen Spielern ein völlig neues Team aus dem Boden zu stampfen. Und das auf der Ebene Landesliga. Der XXL-Umbruch ist in der Kürze der Zeit nicht gelungen. Nach neun Spieltagen und null Punkten trennte sich der Verein von Joedecke. Übergangsweise sprangen dessen ehemaliger Assistent Andreas Schaper, der Coach der Reserve, Marcel Pawlow, sowie das Spielertrio Niklas Rohden, Timo Kuhlgatz und Manuel Owsianski in die Bresche.

Die Planungen liefen folglich schon frühzeitig auf einen Neubeginn eine Etage tiefer hinaus. Plötzlich kam alles anders: Corona-Zwangspause, Saisonabbruch, keine Absteiger – der HSV bleibt Landesligist. Und nun? Wurde damit die Kadergestaltung wieder komplett über den Haufen geworfen? „Nein, keineswegs“, betont Mohs – „wir nehmen die Landesliga mit einer extremst jungen Truppe optimistisch in Angriff.“

Die Verpflichtung des neuen Trainers Martin Mohs Anfang November erwies sich beim Heeßeler SV zwar schnell als wahrer Glücksgriff, doch Wunder kann auch er nicht vollbringen – das ist allen Beteiligten von vornherein bewusst gewesen. Die sportliche Lage war eindeutig: In 14 Begegnungen hatte die Mannschaft nur einen Sieg geschafft, dem standen 13 teils deftige Niederlagen gegenüber.

Der Coach ist guten Mutes und der festen Überzeugung, dass sein auf vielen Positionen neu aufgestelltes Team die Herausforderung Landesliga meistern wird. „An der Truppe, die wir zusammengestellt haben, ändern wir nichts mehr. In unserer Denk- und Vorgehensweise haben wir das Augenmerk auf eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft gerichtet“, sagt er. Es sei ein Perspektivteam, das kontinuierlich aufgebaut und gefestigt werden soll. Der Altersdurchschnitt liege unter 23 Jahren. „Allesamt vernünftige und talentierte Fußballer. Auf diese Jungs setzen wir“, sagt Mohs. Entscheidende Auswahlkriterien seien unter anderem Tugenden wie Trainingsfleiß, Einsatz, Motivation und Identifikation gewesen.

„Ich wollte früh dran sein in puncto Personalplanung. Deshalb haben wir schon im Januar und Februar die Gespräche mit den Spielern aufgenommen und abgeschlossen“, sagt Mohs. „Zu diesem Zeitpunkt sind wir natürlich davon ausgegangen, künftig in der Bezirksliga zu spielen.“ Dass nun durch Corona alles anders gekommen ist, löst bei den Heeßelern keineswegs Aktionismus aus.

Zehn Neuzugänge verstärken den Stamm der Vorsaison

Den Vereinsverantwortlichen ist es geglückt, den Stamm des Kaders zu halten. Bis auf Niklas Baylor (FC Burgwedel), Robin Beneke (1. FC Wunstorf), Michael Draper (Mellendorfer TV), Paul-Luis Hilzendeger (SV Bavenstedt) sowie Carlos Anson, Nürettin Demirel, Steven Kriesten und Justus Scheidemann (alle Ziel unbekannt) ist die Mannschaft zusammengeblieben. „Wir haben dann geschaut, auf welchen Positionen wir Spieler brauchen und wer in unser Anforderungsprofil passt“, erklärt der Übungsleiter.

Geballte Verstärkung kommt aus der direkten Nachbarschaft: Paul Dietrich, Tahir Kezer, Maurice Klinkowski, Kubilay Sanli, Jan Spies und Volkan Umut trugen bislang das Trikot des SV Ramlingen/Ehlershausen. Aus der eigenen Jugend stoßen Pascal Hoppe und Leon Rasokat dazu. Wilke Buschmann (Sparta Göttingen) und Darwish Hasn (U19 HSC Hannover) komplettieren die Liste der zehn Zugänge. Kurz nach seiner Verpflichtung hatte Mohs die jungen Talente Samet Gülle und Ozan Özdemir nach Heeßel geholt. Neuer Co-Trainer ist Gerome Völger, in Fußballkreisen ein durchaus bekannter Name.

„Wir haben versucht, die Fehler aus der Vergangenheit nicht zu wiederholen“, sagt Mohs. „Zweifellos ist nun nicht plötzlich alles rosarot. Die Bäume werden nicht sofort in den Himmel wachsen. Es gilt weiterhin die Strategie, in kleinen Schritten voranzukommen. Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Und ich bin optimistisch, dass wir das schaffen.“ Der Trainer hatte die Saison bereits vor einigen Wochen als beendet erklärt: „Ein normales Training war unter den vorgegebenen Regeln und Auflagen definitiv nicht möglich. Wir haben komplett Pause gemacht.“ Vor zehn Tagen bat Mohs seine Akteure erstmals wieder auf den Platz – zum Auftakt einer intensiven Vorbereitung mit bis zu fünf Trainingseinheiten pro Woche. Die ambitionierte Elf des Heeßeler SV will gewappnet sein für die Herausforderung Landesliga. Wann auch immer die Saison 2020/2021 beginnen mag.