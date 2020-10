Zweite Halbzeit wie im Rausch und mit Plagge-Dreierpack: Calberlah siegt 5:0

Dass es mit 5:0 (0:0) so deutlich werden würde, danach hatte er erst einmal nicht ausgesehen. In der ersten Hälfte gab es nicht sehr viel Sehenswertes zu verzeichnen beim ersten Landesliga-Heimspiel des Aufsteigers. Die Hausherren hatten die besseren Einschussmöglichkeiten, die Eintracht hatte viele Fehler im Spielaufbau. „In der ersten Halbzeit war es ein Duell auf Augenhöhe“, meinte SV-Coach Stefan Timpe dennoch.

Sebastian Wagner-Reyes erzielt das 1:0 für die Gastgeber, nachdem er einen katastrophalen Pass von Eintracht-Keeper Paul Probodziak (früher mal bei Lupo/Martini, SSV Kästorf und SSV Vorsfelde) nur noch einschieben musste. Timpe analysierte: “Mit dem 1:0 für uns sind Kräfte freigesetzt worden“. In der Folge spielte sich Calberlah in einen Rausch. Plagge erhöhte per Lupfer über den Keeper. Das letztlich entscheidende 3:0 erzielte Kevin Brodöhl, der einen langen Ball aufnahm und einschob.