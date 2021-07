Das Hamburger Millerntor-Stadion erwartet die Rückkehr der Zuschauer. 8.900 Fans dürfen am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) das Nordduell zwischen dem FC St. Pauli und HolsteinKiel erleben. "Es ist schön, eine Resonanz zu bekommen zu dem, was auf dem Platz passiert", freute sich St. Paulis Trainer Timo Schultz. "Zuschauer im Stadion erhöhen die Vorfreude", meinte Kiels Coach Ole Werner. Beide Mannschaften gehörten in der vergangenen Saison zu den besten Teams des Bundesliga-Unterhauses. Diese Rolle wollen sie auch in der neuen Spielzeit einnehmen – nach Möglichkeit mit einem Auftaktsieg.

