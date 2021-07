Nach neun Jahren Drittklassigkeit startet Aufsteiger FC Hansa Rostock wieder in die 2. Bundesliga. Die Mannschaft um Trainer Jens Härtel und Kapitän Markus Kolke fiebert dem Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr, Sky) gegen den Karlsruher SC entgegen. "Wir sind froh, dass es losgeht, und gehen topfit mit viel Power und einem guten Gefühl in das Spiel", sagte Härtel vor dem Aufeinandertreffen der beiden einstigen Bundesligisten. Für die Partie sind 15.000 Zuschauer im Ostseestadion zugelassen. "Wir sind froh, dass es losgeht und freuen uns, im Ostseestadion vor vielen Zuschauern zu spielen. Etwas Anspannung ist da, die will raus", sagte der Hansa-Coach.

