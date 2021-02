2. Liga kompakt: Bochum nach Sieg neuer Spitzenreiter, Kiel bleibt dran - Fürth nur Unentschieden

VfL Bochum - Würzburger Kickers 3:0 (1:0) Der VfL ist neuer Spitzenreiter in der 2. Liga. Durch den Sieg gegen Schlusslicht Würzburg sind die Bochumer zumindest bis Montagabend (20.30 Uhr/Sky) und dem Derby zwischen dem bisherigen Tabellenführer Hamburger SV und dem FC St. Pauli der neue Topklub in der 2. Liga. Die Führung erzielte Robert Zulj (21.) nach einem Abwehrfehler der Kickers. Kurz vor der Halbzeit hätte der Österreicher erhöhen können, sein Schuss rauschte aber knapp am Tor vorbei. Danny Blum zielte in der zweiten Halbzeit genauer, stellte für den VfL auf 2:0 (62.), Gerrit Holtmann sorgte dann für die endgültige Entscheidung (81.). Anzeige

Holstein Kiel - Erzgebirge Aue 1:0 (0:0) Die Kieler mussten lange um die drei Punkte kämpfen. Erst in der Schlussphase gelang Holstein der Sieg. Nach einem Foul von Ognjen Gnjatic im Strafraum an Finn Porath gab es Strafstoß, den Alexander Mühling verwandelte (81.). Zuvor erzielte Aue zwei Tore - aber der Videobeweis schlug im Doppelpack zu. Das 1:0 der Truppe von Trainer Dirk Schuster durch Ben Zolinski wurde nach einem Hinweis des Kölner Keller an Schiedsrichter Martin Thomsen zurückgenommen. Zolinski war ein gutes Stück im Abseits. Kniffliger war es beim vermeintlich nächsten Treffer Aues durch John-Patrick Strauß. Aber sein Knie war beim entscheidenden Pass näher am Tor als der letzte Kieler Abwehrspieler - wieder kein Treffer.