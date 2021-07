Eigentlich hat man den Aufstieg bei Hannover 96 in dieser Saison nicht als Ziel erklärt. Zu stark sei die Konkurrenz in der 2. Bundesliga mit Werder Bremen, Schalke oder dem Hamburger SV. Doch das 1:1-Uentschieden gegen Bundesliga-Absteiger Werder am 1. Spieltag schürt bei den Fans der Niedersachsen Hoffnung: Die Mannschaft vom neuen Trainer Jan Zimmermann war über weite Strecken überlegen. Am 2. Spieltag sollen nun die ersten drei Punkte her. Aufsteiger Hansa Rostock kommt am Samstag an den Maschsee (13.30 Uhr, Sky). Die Rostocker hatten ihr Zweitliga-Comeback deutlich mit 1:3 gegen den KSC verloren. Anzeige

Auch der FC Ingolstadt hat bei der Rückkehr in die 2. Liga zunächst nicht gut ausgesehen. Am ersten Spieltag setzte es ein 0:3 im Duell gegen Mit-Aufsteiger Dynamo Dresden. Am Samstag kommt nun der 1. FC Heidenheim nach Oberbayern. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt will nach einem 0:0 zum Start gegen den SC Paderborn den ersten Dreier einfahren. Jahn Regensburg will indes gegen den SV Sandhausen an den 2:0-Erfolg gegen Darmstadt 98 anknüpfen.