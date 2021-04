Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Braunschweig gegen Aue und dem KSC gegen Würzburg

Der Freitag steht in der 2. Bundesliga ganz im Zeichen des Abstiegskampfes: Eintracht Braunschweig will gegen Erzgebirge Aue den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, Würzburg braucht beim KSC dringend Punkte. Die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.