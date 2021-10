Zweite Liga kompakt: Darmstadt schießt Werder ab – Nürnberg siegt in Dresden, Sandhausen holt Punkt

Der SV Darmstadt fährt einen wichtigen Sieg im Kampf um die vordersten Plätze gegen Ex-Trainer Markus Anfang ein. Nach einem intensiven Beginn mit insgesamt drei Gelben Karten in der ersten Viertelstunde besaßen die Lilien gegen Werder Bremen die besseren Möglichkeiten. Eine davon verwertete Fabian Holland (45.) - und wie! Der SVD-Kapitän zog aus der Distanz ab und hämmerte die Kugel ins rechte Eck. Es war mit Abstand der Halbzeit-Höhepunkt in einer ansonsten sehr chancenarmen Partie.

Ähnlich ging es auch nach der Halbzeitpause weiter. Dresden tat sich gegen die starke Defensive des FCN verdammt schwer. Wirbel gab es um eine Gelbe Karte gegen Nürnbergs Christoph Schindler (62.). Die Hausherren forderten nach dem Foulspiel an Ransford-Yeboah Königsdörffer direkt Rot. Doch es gab nur Gelb und Freistoß direkt vor dem Strafraum der Gäste. Den Freistoß knallte Heinz Mörschel direkt in die Mauer. Es war die beste Chance auf das Remis, mehr war nicht drin für Dynamo.

Hansa Rostock - SV Sandhausen 1:1 (0:1)

Die Punkteteilung hilft im Abstiegskampf keinem Team so wirklich weiter. Rostock war schon im ersten Durchgang die bessere Mannschaft, geriet aber nach einer halben Stunde in Rückstand - Arne Sicker traf im Nachschuss zur 1:0-Führung. Hansa fehlte in der Offensive lange Zeit die Durchschlagskraft. Die beste Ausgleichschance in Hälfte eins vergab Nico Neidhart, der einen strammen Schuss knapp über den Querbalken setzte (45.+3).

Nach der Pause drückte der Aufsteiger auf das 1:1. Und es dauerte nur neun Minuten, ehe John Verhoek mit seinem sechsten Saisontreffer zum Ausgleich traf. Rostock war dem Sieg in der restlichen Spielzeit etwas näher als die Truppe von Alois Schwarz. In der Schlussphase verpasste der Gastgeber bei einer Dreifachchance von Hanno Behrens und Streli Mamba das 2:1 (81.). Und so blieb es am Ende bei der Punkteteilung.