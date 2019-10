Vor dem Derby: Arminia Bielefeld für VfL-Osnabrück-Trainer Daniel Thioune "beste Zweitliga-Mannschaft"

Aufsteiger VfL Osnabrück fiebert dem Zweitliga-Derby gegen Arminia Bielefeld am Montagabend entgegen. "Wir freuen uns riesig auf diese Aufgabe", sagte Trainer Daniel Thioune vor der Partie am Montagabend (20:30 Uhr/So könnt ihr es sehen!). Thioune warnt allerdings vor dem Gegner aus der Nachbarstadt, der mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze halten könnte: "Wir wissen aber, dass wir gegen die beste Zweitliga-Mannschaft spielen werden."

Bielefeld-Knipser Klos in Osnabrück gesperrt

"Das mag sich komisch anhören", erklärte der 45-Jährige diese Einschätzung, "Aber für mich sind Stuttgart, Hamburg, Nürnberg und Hannover weiter gefühlte Erstliga-Mannschaften." Die "beste Zweitliga-Mannschaft" kommt allerdings ohne ihre größte Waffe ins Stadion an die Bremer Brücke: Bielefelds Kapitän Fabian Klos fehlt nach Gelb-Roter Karte bei der bitteren 0:1-Niederlage gegen Stuttgart am vergangenen Spieltag. Klos ist mit sechs Toren und vier Vorlagen geteilter Erster in der Scorer-Liste im Bundesliga-Unterhaus.

Stimmungs-Boykott: Osnabrück-Fans protestieren gegen Montagsspiele

Auch Thiounes Osnabrück muss sich aber nicht verstecken. Der Aufsteiger ist gut in die Saison gestartet. Mit einem Derby-Sieg könnte man bis auf zwei Punkte an Bielefeld heranrücken und in der Tabelle bis auf Platz fünf springen. Allerdings hat der VfL seit drei Spielen nicht mehr gewonnen. Am vergangenen Spieltag setzte es sogar eine 0:2-Pleite beim Tabellenletzten und Mitaufsteiger Wehen Wiesbaden.

Die Szenerie beim Derby in Westfalen wird zweifelsohne atemberaubend sein: Das Stadion an der Bremer Brücke ist vor dem Spiel ausverkauft. Allerdings werden für 45 Minuten nur die mitgereisten Bielefelder Fans zu hören sein. Die Ultras des VfL haben angekündigt, mit einem Stimmungsboykott in der ersten Halbzeit gegen Montagsspiele zu protestieren. In der zweiten Halbzeit werden die Osnabrücker dann wieder Gas geben.

