Befreiungsschlag im Zweitliga-Spitzenspiel: Der HSV schlägt Tabellenführer Bochum

Big Points im Aufstiegsvierkampf! Erstmals nach fünf Spielen konnte der Hamburger SV am Freitag in der 2. Bundesliga wieder gewinnen. Im Spitzenspiel zum Auftakt des 25. Spieltags setzten sich die Rothosen mit 1:0 (1:0) bei Tabellenführer VfL Bochum durch und sicherten sich drei ganz wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Den Auswärtserfolg an der Castroper Straße tüteten Amadou Onana (29.) und Khaled Narey (89.) für die Hamburger ein, die nach einem Platzverweis gegen Bochums Danny Blum im ersten Durchgang lange in Überzahl spielten. Anzeige

Bochum kam besser in die Partie. Schon in den ersten Minuten sammelten die Hausherren drei Eckbälle, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Stattdessen bewies HSV-Trainer Daniel Thioune mit seiner Start-Aufstellung ein glückliches Händchen: Für den verletzten David Kinsombi brachte Thioune im defensiven Mittelfeld neben Kapitän Aaron Hunt den jungen Belgier Onana. Und der sorgte nach rund einer halben Stunde für die Führung: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld grätschte er ein (29.), der Treffer hielt auch der Abseits-Prüfung durch den VAR stand.

Kaum fünf Minuten später war Onana dann auch am zweiten Wendepunkt der Partie beteiligt. Im Mittelfeld trieb der 19-Jährige den Ball bei einem Konter voran. Bochums Danny Blum sah sich dazu genötigt, den Vorstoß mit einer Grätsche zu stoppen – und erwischte Onana mit offener Sole an der linken Achillesferse. Schiedsrichter Felix Brych ahndete die Aktion folgerichtig mit der Roten Karte. Onana musste behandelt werden, konnte aber weiter machen.

Bochum trotz Unterzahl die bessere Mannschaft

Bochum zeigte sich von der plötzlichen Unterzahl in der Folge kaum beeindruckt. Vor allem zu Beginn der zweiten Hälfte spielten die Gastgeber zeitweise deutlich überlegen. Allein: Vor dem Tor wurde der Tabellenführer nicht gefährlich. Wie bereits in der Anfangsphase des ersten Durchgangs erarbeitete sich die Mannschaft von Trainer Thomas Reis auch in der zweiten Halbzeit zahlreiche Standards. Der HSV präsentierte sich aber zumindest in der Defensive überzeugend.



Allerdings mangelte es dem großen Aufstiegsfavoriten im Bundesliga-Unterhaus mehr und mehr an Entlastung. Die Überzahl war den Hamburgern nicht anzumerken. Bochum drängte in der Schlussphase zunehmend auf den Ausgleich. Die beste Chance hatte der eingewechselte Milos Pantovic: Nach Steckpass von Robert Tesche wurde er im Strafraum in letzter Sekunde noch am Abschluss gehindert (77.). Wenig später tauchte Pantovic links im Strafraum nach verlängertem Abstoß erneut frei vor Sven Ulreich auf, setzte seinen Heber aber deutlich über das Tor (83.). Stattdessen setzte der HSV den Schlussstrich: Narey machte mit einem sehenswerten Distanzschuss den Deckel auf den Hamburger Befreiungsschlag (88).

Spitzenquartett rückt wieder enger zusammen