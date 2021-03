Zweite Liga im Liveticker: Greuther Fürth gastiert im Nachholspiel bei Jahn Regensburg

Ein wenig ahnungslos ist Stefan Leitl vor dem Nachholspiel beim SSV Jahn Regensburg schon. Vor zwei Wochen mussten die Oberpfälzer nach mehreren Corona-Fällen in häusliche Isolation. Wer bei den Regensburgern am Mittwochabend (18.30 Uhr/Sky) in der 2. Bundesliga aber nun genau auflaufen wird, kann der Fürther Trainer natürlich nicht vorhersagen.

