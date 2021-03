Zweite Liga im Liveticker: HSV will schwarze Serie gegen Holstein Kiel beenden

Der Hamburger SV will seine schwarze Serie gegen Holstein Kiel in der 2. Bundesliga beenden und auf den zweiten direkten Aufstiegsplatz vorrücken. Dazu benötigt die auf Rang vier abgerutschte Mannschaft von Trainer Daniel Thioune am Montag (20.30 Uhr/Sky) einen Sieg, der dem HSV in den bisherigen Duellen im Unterhaus mit dem aktuellen Zweiten Holstein allerdings noch nicht gelungen ist. Es gab drei Unentschieden und zwei Siege für die Kieler.

Die Formkurve des HSV weist nach unten. In den letzten vier Spielen gab es keinen Sieg, zuletzt zwei Niederlagen. Der Aufstieg in die Bundesliga wäre für den Tabellenzweiten aus Kiel ein herausragendes Ereignis, aber keineswegs Pflicht wie in der 95 Kilometer entfernten Hansestadt.