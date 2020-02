Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem Hamburger SV, Jahn Regensburg und Arminia Bielefeld

Der Hamburger SV will seinen vierten Sieg in Serie. Das Team von Trainer Dieter Hecking tritt am Samstag (13 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) bei Hannover 96 an und will nach den Erfolgen gegen Nürnberg (4:1), Bochum (3:1) und Karlsruhe (2:0) den nächsten Punktedreier auf dem Weg zurück in die Bundesliga. Die Hamburger sind mit einem Punkt Rückstand Tabellenzweiter hinter Arminia Bielefeld. "Ich hätte nichts dagegen, wenn morgen wieder das gleiche Ergebnis wie im Hinspiel zustandekommen würde", meinte Hecking. Damals gewann der HSV mit 3:0.