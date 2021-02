Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, Fortuna Düsseldorf und Erzgebirge Aue

Mit vier Spielen geht es in der 2. Liga am Samstag weiter. Der Hamburger SV trifft im Topspiel auf Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf ist bei Jahn Regensburg gefordert, Erzgebirge Aue gastiert beim 1. FC Heideheim und der SV Sandhausen empfängt den Karlsruher SC. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.