Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Aue gegen Bielefeld und Regensburg gegen Fürth

Der FC Erzgebirge Aue will seine Heimstärke in der 2. Bundesliga auch gegen Arminia Bielefeld demonstrieren. Die im Erzgebirgsstadion noch ungeschlagenen Sachsen streben gegen den Tabellenführer den ersten Sieg nach der Winterpause an. "Bielefeld ist derzeit das Nonplusultra der Liga und steht zu Recht ganz oben. Wir werden uns aber nicht einigeln, sondern versuchen, das Spiel positiv zu gestalten", sagte Trainer Dirk Schuster vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr).