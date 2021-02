Zweitliga-Konferenz im Liveticker: Aue trifft auf Bochum, Braunschweig erwartet Regensburg

Für den VfL Bochum geht das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga mit einem Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue weiter. Zudem trifft am Freitagabend Eintracht Braunschweig auf Jahn Regensburg. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.