Zweitliga-Konferenz im Liveticker: Aue trifft auf St. Pauli, Bochum erwartet Osnabrück

Mit zwei Spielen am Freitagabend geht´s in der 2. Liga nach der Länderspielpause weiter. Der FC Erzgebirge Aue empfängt den FC St. Pauli, der VfL Osnabrück muss beim VfL Bochum ran. Verfolgt die beiden Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.