Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Arminia Bielefeld, dem SV Darmstadt und Dynamo Dresden

Arminia Bielefeld will mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen. Der SV Darmstadt dürfte mit einem Sieg bei Jahn Regensburg weiter vom Relegationsplatz träumen. Abstiegskampf ist bei der Partie SV Wehen Wiesbaden gegen Dynamo Dresden angesagt. Verfolgt die Zweitliga-Partien am Samstagmittag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.