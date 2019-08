Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Bielefeld, St. Pauli und Regensburg

Die SpVgg Greuther Fürth will am Samstag (13 Uhr) gegen die ungeschlagene Arminia aus Bielefeld den guten Saisonstart in der 2. Bundesliga fortsetzen. "Wenn wir eine gute Partie zeigen, ist Bielefeld gefordert, an die Grenze zu gehen", sagte Trainer Stefan Leitl.