Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Arminia Bielefeld, Hannover 96 und dem VfL Bochum

Nach den Siegen des Hamburger SV und VfB Stuttgart will auch Arminia Bielefeld drei Punkte einfahren. Zu Gast in Ostwestfalen ist am Sonntag der SSV Jahn Regensburg (13.30 Uhr). "Wir versuchen, das nicht so an uns ran zu lassen und müssen geduldig unser Ding weiter machen. Fakt ist, wenn wir gewinnen, bleiben wir Erster", sagte Arminia-Coach Uwe Neuhaus. Der HSV steht aktuell noch ganz oben in der 2. Bundesliga - zumindest für einen Tag. Am Sonntag kann sich Arminia Bielefeld den Spitzenplatz mit einem Sieg zurückholen.