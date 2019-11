Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Arminia Bielefeld, Hannover 96 und dem SV Darmstadt

Absteiger 1. FC Nürnberg erwartet Aufstiegskandidat Arminia Bielefeld, Hannover 96 muss beim 1. FC Heidenheim ran und der SV Darmstadt trifft auf Jahn Regensburg - das sind die Partien in der 2. Liga am Sonntagmittag. Verfolgt die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.