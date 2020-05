Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Arminia Bielefeld, Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg

Für Holstein Kiel und den FC St. Pauli geht die Englische Woche in der 2. Bundesliga schon an diesem Samstag (13 Uhr) weiter. Die Kieler empfangen im Holstein-Stadion den Spitzenreiter Arminia Bielefeld. Der Tabellensechste aus Schleswig-Holstein will sich dabei für die unnötige 1:2-Niederlage in Bochum rehabilitieren. Der FC St. Pauli tritt zur gleichen Zeit beim Karlsruher SC an. Die Hamburger müssen sich noch Gedanken um den Klassenverbleib machen. Sie haben nur fünf Punkte Vorsprung vor dem KSC auf dem Relegationsplatz. Mit einem Sieg würde der Klassenverbleib näherrücken.