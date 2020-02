Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Nürnberg und Karlsruhe - Anpfiff in Bielefeld verzögert sich

Hannover 96 will im Spiel bei Zweitliga-Tabellenführer Arminia Bielefeld überraschen. Die Arminia ist auf Bundesliga-Kurs. Das macht 96-Trainer Kenan Kocak an seinem Pendant fest: "Die Bielefelder haben das mit Uwe Neuhaus bravurös vorgemacht, da sind klare Abläufe in ihrem Spiel drin." Allerdings mussten sich Fans vor der Partie gedulden. Aufgrund der Wetterlage wurde der Anpfiff auf 14 Uhr verschoben.