Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Arminia Bielefeld, dem FC St. Pauli und Karlsruher SC

Mit Arminia Bielefeld gastiert am Samstag der Spitzenreiter der 2. Bundesliga beim 1. FC Heidenheim (13 Uhr). FCH-Trainer Frank Schmidt spricht von einem verdienten Tabellenführer. "Das ist Wahnsinn, das ist eine brutal starke Bilanz", sagte Schmidt zur Auswärtsstärke der Gäste mit bisher sieben Siegen und einem Unentschieden. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus sei in der Lage, "brutal und eiskalt" zuzuschlagen, meinte Schmidt. Der FCH sei dafür defensiv sehr stark.

St. Paulis Gegner SSV Wehen Wiesbaden, der lediglich einen Punkt weniger auf dem Konto hat, war zuletzt gut in Form und holte aus den letzten beiden Spielen vier Punkte. Pauli-Coach Jos Luhukay berichtete: "Wiesbaden ist in der Defensive sehr gut organisiert, sehr gefährlich im Konterspiel und hat in Manuel Schäffler einen zentralen Stürmer, der bereits elf Tore erzielt hat." Für den Karlsruher SC geht´s gegen Greuther Fürth.