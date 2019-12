Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Arminia Bielefeld, dem VfB Stuttgart und 1. FC Heidenheim

Zweitligist SV Darmstadt 98 will seine erfolgreiche Heimbilanz auch gegen den Tabellenzweiten Arminia Bielefeld wahren (Sonntag, 13.30 Uhr). "Wir wissen, dass da ein Brocken auf uns wartet", sagte Trainer Dimitrios Grammozis. Dass Bielefeld in dieser Saison um den Aufstieg mitspielt, kommt für Grammozis nicht überraschend. "Ich habe sie dort erwartet", betonte er.

Der SV Sandhausen will im baden-württembergischen Derby gegen Absteiger VfB Stuttgart für sich Werbung machen. "Wir stehen anders als sonst im medialen Fokus. Wir können neue Fans gewinnen", sagte Trainer Uwe Koschinat. Nach der Niederlage beim Angstgegner Regensburg will der 1. FC Heidenheim gegen die SpVgg Greuther Fürth durch seine Heimstärke zurück in die Spur finden. Trainer Frank Schmidt warnte zwar vor der Offensivstärke der Franken, setzte die Hoffnungan aber in die gute Leistung vom Spiel gegen Hannover.