Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Bielefeld gegen Stuttgart und Wiesbaden gegen Osnabrück

Das Topspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart zieht am Freitagabend die Blicke in der 2. Liga auf sich. Zudem empfängt der SV Wehen Wiesbaden im Aufsteigerduell den VfL Osnabrück. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.