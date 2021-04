Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfL Bochum, Greuther Fürth und dem Karlsruher SC

Das Top-Spiel zwischen dem VfL Bochum und Holstein Kiel steht in der 2. Bundesliga an. Zudem sind zeitgleich die anderen Aufstiegskandidaten Greuther Fürth (beim 1. FC Heidenheim) und Karlsruher SC (gegen den VfL Osnabrück) gefordert. Verfolgt die Partien am Samstag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.