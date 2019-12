Zweitliga-Konferenz im Liveticker: Bochum trifft auf Hannover, Aue empfängt Regensburg

Der VfL Bochum bekommt es am 17. Spieltag der 2. Bundesliga mit Hannover 96 zu tun. Erzgebirge Aue und Jahn Regensburg kämpfen im direkten Duell um den Anschluss an die vorderen Plätze. Verfolgt die beiden Partien am Freitagabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.