Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfL Bochum, Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf

Drei Spiele stehen in der 2. Bundesliga am Samstag an: Der VfL Bochum trifft auf den 1. FC Nürnberg, Hannover 96 empfängt den FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf gastiert bei Erzgebirge Aue. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.