Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfL Bochum, Hannover 96 und SC Paderborn

Der SSV Jahn Regensburg will nach der Niederlage beim Hamburger SV im Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Bochum (13.30 Uhr/Sky) möglichst den ersten Sieg im neuen Jahr bejubeln. Die Oberpfälzer sind in der Bundesliga inzwischen schon seit vier Partien sieglos. Vor dem Spiel gegen Hannover 96 steht beim SV Darmstadt 98 ein Spieler besonders im Blickpunkt: Lilien- Stürmer Serdar Dursun war bereits im vergangenen Sommer der Wunschkandidat von Hannovers Trainer Kenan Kocak.

Der FC Erzgebirge Aue strebt beim SC Paderborn seinen zweiten Sieg im neuen Jahr an. "Wir können aufgrund der gezeigten Leistungen und der Punkteausbeute in dieser Saison mit breiter Brust nach Paderborn fahren", sagte Trainer Dirk Schuster. In der Tabelle rangiert Aue mit 22 Punkten und 23:16 Toren im vorderen Mittelfeld.