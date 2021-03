Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Greuther Fürth gegen den VfL Bochum, Hannover 96 und FC St. Pauli

Trainer Stefan Leitl von der SpVgg Greuther Fürth sieht den Druck im Zweitliga-Topspiel am Samstag (13 Uhr/Sky) bei Tabellenführer VfL Bochum. "Ich glaube, wir haben überhaupt keinen Druck", befand Leitl. Für ihn herrsche die höhere Anspannung beim VfL, der "unbedingt hoch" wolle. Die Bochumer haben zwei Punkte mehr als die Fürther, die aktuell Dritter sind.

Trainer Dirk Schuster vom FC Erzgebirge Aue strebt mit seinem Team in der Jubiläums-Woche des Klubs drei Punkte an. Die Sachsen feiern ihren 75. Vereinsgeburtstag und bestreiten gegen Hannover 96 ihr 500. Spiel in der 2. Bundesliga. "Es ist ein Highlight, dass zwei solche Jubiläen zusammenfallen", sagte Schuster. Obwohl die beiden Tabellennachbarn aus dem Mittelfeld nur zwei Punkte trennen, sieht der 53-Jährige die Veilchen in der Außenseiterrolle. Das dritte Spiel am Samstag bestreiten der Karlsruher SC und FC St. Pauli.