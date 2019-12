Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfL Bochum, 1. FC Heidenheim und Holstein Kiel

Der VfL Bochum möchte am Sonntag in der 2. Bundesliga im Heimspiel gegen Jahn Regensburg den zweiten Sieg in Folge feiern (13.30 Uhr). "Das ist unser großes Ziel, das für dieses Jahr noch bleibt. Es wird aber nicht leicht, denn Regensburg spielt wieder eine sehr ordentliche Runde. Sie haben ein gutes Positionsspiel und gehen beherzt auf die zweiten Bälle. Dafür müssen wir Lösungen finden. Da geht es um ähnliche Spielzüge wie gegen Hannover", sagt Bochum-Trainer Thomas Reis.