Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Bochum gegen Heidenheim und Regensburg gegen Hannover

Heidenheims Trainer Frank Schmidt hat vor dem VfL Bochum großen Respekt und zählt die Mannschaft mit zu den Aufstiegskandidaten. "Das wird ein Stresstest für uns", sagte der 46-Jährige vor dem Duell am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky). Mit dem torlosen Remis gegen Regensburg hatte Heidenheim die Chance verpasst, näher an die Aufstiegszone heranzurücken. Der FCH ist nun aber seit sechs Spielen ungeschlagen

Die auswärtsschwache Mannschaft von Hannover 96 holte sich vor knapp zwei Wochen die ersten Punkte auf dem gegnerischen Platz - und das mit einem 1:0 gegen den Aufstiegskandidaten Hamburger SV. Jetzt geht´s für 96 um Punkte in Regensburg. "Hannover hat so viel Qualität, dass es, egal in welcher Phase, nie einfach wird", sagte Jahn-Coach Mersad Selimbegovic vor dem "nächsten Kracher" für sein Team.

Die nächsten Spiele der 2. Bundesliga stehen am Samstagmittag an. Dabei stehen die folgenden Partien an: Eintracht Braunschweig trifft auf Greuther Fürth, der SC Paderborn muss beim VfL Osnabrück an und der SV Darmstadt bekommt es mit den Würzburger Kickers zu tun.