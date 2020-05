Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfL Bochum, Holstein Kiel und SV Darmstadt

Es geht wieder los in der 2. Bundesliga. Zum Auftakt nach der Unterbrechung stehen am Samstagmittag (13 Uhr) gleich vier Partien an. Der VfL Bochum trifft auf den 1. FC Heidenheim. Trotz der Zwangspause gibt es für Heidenheim-Trainer Frank Schmidt keine Unsicherheit: "Wir sind Fußballprofis, dass wir es als FCH so weit geschafft haben, liegt auch daran, dass wir mit jeder Situation zurechtkommen."