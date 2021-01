Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfL Bochum, Holstein Kiel und Hannover 96

Der SV Sandhausen peilt im Heimspiel gegen den VfL Bochum (13.30 Uhr/Sky) eine Überraschung an. "Sie werden uns alles abverlangen, aber wenn wir von Beginn an hellwach sind, dann können wir unsere Leistung aus dem letzten Heimspiel wiederholen", sagt SVS-Trainer Michael Schiele. Die vorangegangene Partie im eigenen Stadion gewann der SVS überraschend mit 4:0 gegen Heidenheim. Holstein Kiel peilt den ersten LIgasieg des Jahres an. Nach zwei Niederlagen und einem Remis will die Mannschaft einen Punktedreier bei Darmstadt 98 einfahren und in der Tabelle wieder klettern.

