Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfL Bochum, 1. FC Nürnberg und SV Darmstadt

Mit einem Fünf-Punkte-Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz fährt Eintracht Braunschweig am Sonntag zum Tabellenzweiten VfL Bochum (13.30 Uhr, Sky) . Trotz dieser prekären Ausgangslage glaubt Trainer Daniel Meyer weiter an eine sportliche Rettung in der 2. Bundesliga. Nach dem schweren Spiel in Bochum trifft der Tabellenvorletzte nacheinander auf Jahn Regensburg, den 1. FC Nürnberg und vor allem auf den Hauptrivalen SV Sandhausen, der aktuell mit nur einem Punkt Vorsprung auf dem Relegationsplatz steht.

Mit einem Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg möchte sich der FC St. Pauli weiter von den Abstiegsplätzen entfernen. Nach vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen ist die Hoffnung auf einen Erfolg groß. Trainer Timo Schultz lobte die Nürnberger als konterstarke Mannschaft, die in Manuel Schäffler über einen effektiven Torjäger verfügt.